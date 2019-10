‘Megaorder Indiase maatschappij bij Airbus’

Google plus

Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat IndiGo momenteel de laatste hand legt aan de deal. Met de bestelling verstevigt de prijsvechter zijn positie in die Indiase markt, waar het momenteel al marktleider is. IndoGo wilde niet direct reageren en Airbus evenmin.

NEW DELHI (ANP/RTR) - De Indiase budgetvliegmaatschappij IndiGo is dicht bij het voltooien van een megabestelling bij Airbus. De cataloguswaarde van de 300 vliegtuigen uit de serie A320neo is zeker 33 miljard dollar, al bedingen maatschappijen vaak korting bij grotere orders.

