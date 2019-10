Minder mensen met een betalingsachterstand

Het aantal huiseigenaren dat begin deze maand een achterstand had bij het afbetalen van hun hypotheek blijft dalen. De groep ouderen vormt daarbij wel een uitzondering, aldus het Bureau Kredietregistratie (BKR).

De instantie registreert een betalingsachterstand zodra er drie maanden geen maandbedrag is betaald op de hypotheek. Dat was op 1 oktober het geval bij 70.000 consumenten, een daling van 12,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Zo neemt bij het aantal ouderen boven de 70 jaar de betalingsachterstand juist toe. De instantie wijst naar de pensioenproblematiek als een verklaring voor het groter aantal ouderen in problemen.

Huisbezitters slagen er volgens het BKR in om hun achterstand sneller af te lossen. Ongeveer de helft van de mensen die in het rood stonden betalen hun achterstand af binnen een jaar. Zes maanden terug was dat nog het geval bij 40 procent van de hypotheeknemers.