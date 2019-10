Heijmans wil snel duidelijkheid over stikstof

Bouwer Heijmans heeft in zijn handelsupdate over het derde kwartaal andermaal zijn zorgen uitgesproken over de impact van de stikstof- en PFAS-problematiek. De gevolgen daarvan op de resultaten dit jaar zullen volgens Heijmans-baas Ton Hillen nog gering zijn. Volgens hem is het wel zaak dat er snel concrete maatregelen worden genomen om de impasse te doorbreken.

Eerder dit jaar werd het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig verklaard. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep doorheen ging. PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd.

Heijmans is naar eigen zeggen voorstander van een gezonde leefomgeving en meer aandacht voor duurzaamheid in de sector. “Maar regels kunnen echter niet van de ene op de andere dag worden aangescherpt. Dit vereist een overgangsperiode”, aldus Hillen.