Wall Street licht lager richting Fed-besluit

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Daarnaast kwamen er meevallende cijfers over de economische groei en de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. De resultaten van General Electric (GE) vielen in goede aarde bij beleggers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 27.053 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 3034 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte eveneens 0,1 procent, tot 8070 punten.

De Fed maakt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) zijn rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Jerome Powell. Er wordt verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder gaat verlagen na twee eerdere stappen dit jaar. Veel aandacht zal uitgaan naar eventuele opmerkingen over het toekomstige beleid.

In een voorlopige raming werd gemeld dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 1,9 procent is gegroeid op jaarbasis, na een vooruitgang van 2 procent in het tweede kwartaal. Kenners hadden gerekend op een groei van ’s werelds grootste economie met 1,6 procent.

Loonstrookverwerker ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in oktober met 125.000 banen is toegenomen. Economen hadden op 110.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert.

GE sprong bijna 10 procent omhoog. Het industrieconcern leed weliswaar opnieuw een groot verlies in het afgelopen kwartaal, maar presteerde wel beter dan verwacht. Ook werd GE positiever over de vrije kasstroom dit jaar.