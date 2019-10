Recessie Hongkong door protesten

De economie van Hongkong is in het derde kwartaal in een recessie beland. De maandenlange protesten voor meer vrijheid en democratie in de Chinese speciale bestuurlijke regio en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog zijn daarvan de oorzaak. Het is voor het eerst in tien jaar dat sprake is van een recessie in Hongkong.

De economie kromp met 3,2 procent in vergelijking met het tweede kwartaal, toen sprake was van een krimp met 0,4 procent. Een technische recessie wordt gedefinieerd door twee kwartalen met krimp op rij. Door de aanhoudende protesten worden de winkelverkopen en het toerisme naar Hongkong geraakt, terwijl de export onder druk staat door de handelsspanningen.

Voor heel 2019 wordt gerekend op een krimp van de economie van Hongkong.