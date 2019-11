Sterke stijging omzet voor Alibaba

De Chinese webwinkelgigant Alibaba heeft zijn omzet in het derde kwartaal met 40 procent zien stijgen, geholpen door de online kooplust van Chinese consumenten en meer gebruikers. Dat meldde het aan de beurs in New York genoteerde bedrijf.

De omzet kwam uit op 119 miljard yuan, omgerekend 15,4 miljard euro. Daarmee overtrof het bedrijf de verwachtingen van analisten. Aanbevelingen die consumenten op platforms van het internetbedrijf zien, hadden vaker aankopen tot gevolg. Daarnaast deed Alibaba goede zaken met zijn clouddiensten. Onder de streep bleef 72,5 miljard yuan over, omgerekend 9,4 miljard euro.

Het aantal maandelijks actieve mobiele gebruikers op de Chinese marktplatformen van Alibaba steeg in september naar 785 miljoen. Dat is een stijging van 30 miljoen ten opzichte van juni van dit jaar.