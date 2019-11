Curator China Forestry wil geld zien van KPMG

Accountantskantoor KPMG heeft een claim van 1,3 miljard Hongkong dollar, omgerekend zo’n 148 miljoen euro, aan zijn broek hangen van de curator van China Forestry. De klagers verwijten KPMG nalatigheid voorafgaand aan de beursgang van de houtproducent in 2009.

KPMG zou onder meer bij de boekencontrole voorafgaand aan de beursgang in Hongkong niet opgemerkt hebben dat bestuurders van het bedrijf de plantageactiva en inkomsten vervalsten. Een rechtbank in Hongkong zal de zaak medio 2021 behandelen.

China Forestry haalde met zijn beursgang in november 2009 bijna 1,7 miljard Hongkong dollar op. Krap een jaar later werd de handel in het aandeel gestaakt en in 2017 verdween de onderneming van de beurs.

Eerder legden Hongkongse autoriteiten al boetes op aan verschillende banken vanwege investeringsfouten van in totaal 787 miljoen Hongkong dollar. Ook de kwestie China Forestry speelde in die beslissing mee. UBS Group kreeg zelfs een schorsing van een jaar. Die loopt in maart volgend jaar af.