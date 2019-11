ABN AMRO moet wietproject rekening geven

ABN AMRO moet Project C toch een rekening laten afsluiten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten in een kort geding dat tegen de bank was aangespannen. Project C wil meedoen aan het voorgenomen overheidsexperiment met de gereguleerde teelt van cannabis. ABN AMRO vond dat er in die sector een te groot risico op witwassen is en wilde daarom geen zaken doen met het initiatief.

De rechter meent nu dat ABN AMRO als handelsbank niet de volledige vrijheid heeft om bedrijven te weren. Het hebben van een bankrekening is namelijk een vereiste om volledig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Bovendien doet Project C niets strafbaars en richt de onderneming er zich juist op de illegale handel in cannabis terug te dringen.

ABN AMRO zegt de uitspraak nog te willen bestuderen voor de bank met een inhoudelijke reactie komt.