AEX naar hoogste stand van jaar

De AEX-index is maandag op de hoogste stand van dit jaar gesloten. De Amsterdamse beursgraadmeter ging, net als andere Europese beurzen, omhoog op hoop over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Postbedrijf PostNL werd in Amsterdam afgestraft na een tegenvallend handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een plus van 0,8 procent op 585,55 punten. Daarmee werd de slotstand van anderhalve week geleden gepasseerd. De MidKap won 1 procent tot 883,44 punten. Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 1,4 procent.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsontwikkelingen waren in trek. Zo ging staalconcern ArcelorMittal aan kop in de AEX met een winst van 3,9 procent. Het bedrijf besloot bovendien de huur- en koopovereenkomst van het Italiaanse fabriek Ilva op te zeggen. Italiƫ liet al weten de stap van het staalconcern niet te accepteren. Bij de middelgrote bedrijven wonnen metaalconcerns AMG en Aperam 8,3 en 1,5 procent.

Vopak (min 3,7 procent) was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Het tankopslagbedrijf hield zijn kwartaalomzet op peil, maar zag de bezettingsgraad dalen. In de MidKap stond PostNL onderaan met een min van 4,5 procent. De overname van rivaal Sandd drukte duidelijk op de resultaten van de postbezorger. PostNL liet tevens weten zijn posttarieven volgend jaar te verhogen.