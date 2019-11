Kleiner verlies voor taxi-app Uber

Uber verwacht dit jaar een kleiner verlies te lijden dan waar het bedrijf achter de taxi-app eerder rekening mee hield. Het Amerikaanse bedrijf had in het derde kwartaal meer gebruikers en legde meer ritjes af. Dat leverde ook meer omzet op.

Uber-topman Dara Khosrowshahi verwacht dat de omzetgroei in het vierde kwartaal versnelt. In die periode verwacht hij bovendien dat het Uber beter lukt om de kosten te beheersen. Daarom verlaagde Uber de verwachting voor het operationele jaarverlies tot tussen de 2,8 en 2,9 miljard dollar. Dat was eerder nog 250 miljoen dollar meer.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers ging in de afgelopen periode met meer dan een kwart omhoog tot 103 miljoen en het aantal ritjes steeg met haast een derde tot 1,8 miljard. Dat leverde een omzet op van 3,8 miljard dollar ten opzichte van 2,9 miljard dollar een jaar eerder. Het operationeel verlies (ebitda) steeg met ruim een kwart tot 585 miljoen dollar.