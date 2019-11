‘Unilever koopt palmolie van bosverbranders’

Unilever en andere grote multinationals kopen structureel palmolie in bij bedrijven die betrokken zijn bij bosbranden in Indonesië. Die beschuldiging uit Greenpeace op basis van eigen onderzoek. Volgens berekeningen van de milieuorganisatie heeft Unilever tussen 2015 en 2018 palmolie gekocht van bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor bijna 200.000 hectare verbrand gebied.

Palmolie zit in talloze producten, van broodbeleg tot cosmetica. Diverse leveranciers van het Brits-Nederlandse bedrijf zijn volgens Greenpeace op de vingers getikt door Indonesische autoriteiten. Er zijn twintig bedrijven bij waarvan de activiteiten zijn opgeschort wegens illegale bosbranden en acht bedrijven “waartegen gerechtelijke stappen of sancties lopen”. Tegelijkertijd signaleert Greenpeace dat de Indonesische autoriteiten er niet in slagen de wet te handhaven. Producenten die bossen platbranden om een palmolieplantage te vestigen, komen daar vaak mee weg.

Volgens Greenpeace deugt ook het speciale palmoliekeurmerk RSPO niet. Topmensen van bedrijven die in verband worden gebracht met bosbranden, zitten volgens de onderzoekers zelfs in het bestuur van het keurmerk, dat verantwoorde productie moet garanderen.

Unilever komt nog met een reactie op het rapport van Greenpeace.