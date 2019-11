‘China eist fikse concessies voor akkoord Xi’

China wil zijn handtekening onder de voorlopige handelsdeal met de Verenigde Staten duur verkopen. Peking zou in ruil voor het geven van zijn goedkeuring willen dat Washington importheffingen op Chinese goederen terugdraait en een pauze inlast in de handelsoorlog. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Om de Chinese president Xi Jinping in het vliegtuig richting zijn collega Donald Trump te doen stappen, moeten de heffingen op producten van Chinese makelij ter waarde van 360 miljard dollar worden herroepen. Ook moeten er geen nieuwe tarieven komen. Trump dreigde eerder om in december op onder meer telefoons en laptops uit China tarieven in te voeren. China is op zijn beurt bereid om heffingen op Amerikaanse landbouwgoederen van dezelfde waarde te herroepen, zei een bron.

In de tussentijd wordt hard gezocht naar een geschikte locatie voor de ondertekening van een gedeeltelijk handelsakkoord door Xi en Trump. De Amerikaanse staten Alaska en Iowa zijn momenteel de voornaamste kandidaten.

De Chinese munt, gevoed door de voortgang met een deelakkoord, krabbelde dinsdag voor het eerst sinds augustus op tot onder 7 yuan per dollar. Beleggers en beleidsmakers zien dat niveau als een belangrijke ondergrens voor de waarde van de Chinese munt. In augustus wakkerde een verzwakking van de yuan voorbij die grens de vrees voor een valutaoorlog aan op de financiƫle markten.