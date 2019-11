DSM koploper in AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers deden het rustig aan na de stevige koerswinsten een dag eerder. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China bleef de stemming enigszins ondersteunen. Op het Damrak vielen de kwartaalcijfers van DSM in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 586,03 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 882,94 punten. Parijs daalde een fractie en Frankfurt zakte 0,1 procent. Londen won 0,1 procent.

DSM won 3 procent en ging aan kop bij de hoofdfondsen. Het speciaalchemieconcern zette in het derde kwartaal een hogere omzet in de boeken. Die stijging was voornamelijk te danken aan de tak voor voeding. De materialentak kampte met zwakte in de Chinese markt. Voor de rest van het jaar handhaafde DSM zijn verwachtingen.

Bij de kleinere bedrijven zakte Kendrion 3,7 procent. De leverancier van elektromagnetische componenten had ook afgelopen kwartaal last van de zwakke economische activiteit als gevolg van de handelsoorlog. De omzet en de winst namen af en het bedrijf besloot mede daardoor om zijn lopende aandeleninkoopprogramma te schrappen.