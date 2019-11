Geld voor opvolger XS4ALL na 1 dag al binnen

Het actiecomité XS4ALL Moet Blijven is een crowdfundingsactie begonnen. Met het geld willen de initiatiefnemers een eigen provider opzetten, omdat KPN het merk XS4ALL wil opheffen. Die crowdfunding heeft na één dag al 1,5 miljoen euro opgeleverd, meer dan het streefbedrag van 1,25 miljoen euro. De inzameling stopt bij 2,5 miljoen euro, maar misschien komt er nog een tweede ronde.

De nieuwe provider wordt maandag gepresenteerd, op 11 november, om 11:11:11 uur. Uiterlijk begin volgend jaar moeten de eerste klanten op internet zijn aangesloten. De provider moet ook telefonie en televisie bieden. “Er is een enorme gemeenschap van mensen die veiligheid, privacy en vrijheid op internet belangrijk vinden”, zegt Kirsten Verdel van XS4ALL Moet Blijven.

Volgens Verdel moet het bedrijf na 3 jaar zo’n 25.000 klanten hebben om rond te komen. “We hebben geen behoefte aan een groot marktaandeel. We willen een goede provider zijn die goede kwaliteit biedt, met innovatieve producten, en met een klantenservice die er echt is.”

In totaal hebben meer dan 1700 mensen geld gestoken in de plannen. Gemiddeld gaven ze bijna 900 euro. Ze krijgen het de komende jaren terug met 3 procent rente.

Moederbedrijf KPN wil dat de honderdduizenden klanten van XS4ALL verhuizen naar KPN zelf. De ondernemingsraad van XS4ALL is naar de rechter gestapt om dat te voorkomen. Ook XS4ALL Moet Blijven ziet de integratie niet zitten. Verdel: “De idealen van XS4ALL zijn zo diep verankerd, die cultuur kun je niet zomaar even kopiëren. KPN heeft geen enkel inzicht getoond in wat de overwegingen van mensen zijn. Het kwartje valt maar niet. Eigenlijk heb ik de hoop opgegeven dat XS4ALL blijft bestaan.”

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998.