Aperam uitblinker op Damrak

Het aandeel van roestvrijstaalmaker Aperam was woensdag in trek op het Damrak na een goed ontvangen kwartaalbericht. De Europese beurzen openden gemengd. Beleggers verwerkten een sterker dan verwachte toename van de Duitse fabrieksorders en hielden de ontwikkelingen rond de eerste fase van een Amerikaans-Chinese handelsdeal in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 591,70 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 886,83 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt bleven vrijwel vlak. Londen daalde 0,1 procent.

Bij de middelgrote fondsen steeg Aperam ruim 5 procent. De roestvrijstaalmaker boekte afgelopen kwartaal flink minder omzet en winst. Volgens analisten van Morgan Stanley was het operationele resultaat wel beter dan voorzien.

Ahold Delhaize won 1,4 procent bij de hoofdfondsen. De Belgisch-Nederlandse supermarktketen zag de omzet in het derde kwartaal groeien. In de Verenigde Staten, waar het concern het grootste deel van zijn opbrengsten vandaan haalt, was volgens de onderneming sprake van solide prestaties. In Nederland groeide de omzet en in Belgiƫ was sprake van een kleine krimp.