‘China verkoopt voormalige Vivat-eigenaar’

De Chinese overheid wil het voormalige Anbang deels of geheel verkopen. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Peking nam twee jaar geleden de controle over bij de voormalige eigenaar van verzekeraar Vivat, nadat topman Wu Xiaohui in de cel was beland op verdenking van fraude.

Anbang, dat recent werd omgedoopt tot Dajia Insurance, was tot voor kort een van de actiefste Chinese bedrijven op het overnamepad. Naast Vivat verwierf het tal van bank-, verzekerings- en vastgoedbedrijven. Daarbij bouwde het bedrijf ook een enorme schuldenberg op. Bezorgde Chinese autoriteiten grepen vervolgens in met een redding van omgerekend miljarden euro’s.

Dajia Insurance heeft sindsdien al veel onderdelen afgestoten. Naast de verkoop van Vivat in juni aan NN en investeerder Athora, deed de onderneming bijvoorbeeld ook hotels ter waarde van 5,8 miljard dollar van de hand. In China bezit het bedrijf nog een grote verzekeringstak en banklicenties. Ook heeft Dajia Insurance vastgoed in Canada, een Zuid-Koreaanse verzekeraar en het hotel Waldorf Astoria in New York.