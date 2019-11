Megaverlies SoftBank door WeWork en Uber

Telecombedrijf en techinvesteerder SoftBank heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden. Het bedrijf schreef flink af op zijn investeringen in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber. Het was het eerste operationele kwartaalverlies voor SoftBank in veertien jaar.

Het operationele verlies kwam uit op 704,4 miljard yen, omgerekend 5,8 miljard euro. De afschrijving op WeWork alleen bedroeg al 497,7 miljard yen. Vorig jaar was Softbank in het derde kwartaal nog goed voor een operationele winst van 705,7 miljard yen.

Het investeringsfonds Vision Fund zette in de afgelopen periode zelfs een verlies van 970,3 miljard yen in de boeken. Dat fonds met een grootte van 100 miljard dollar leverde SoftBank de voorbije jaren juist enorme winsten op. Dat waren vooral papieren winsten omdat bedrijven waar het fonds in investeerde meer waard werden.

SoftBank investeerde vorig jaar al stevig in WeWork, maar na een afgeblazen beursgang dit jaar viel de kantoorverhuurder bijna om. Het Japanse concern verkreeg voor miljarden een meerderheid van het bedrijf, maar daardoor werd het eigen bestaande belang ook veel minder waard.

In Uber stak SoftBank al eerder geld. Na de beursgang eerder dit jaar werd het bedrijf echter flink minder waard dan het prijskaartje dat durfinvesteerders eerder aan het bedrijf hingen.