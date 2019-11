Omzetgroei voor Ahold Delhaize

Ahold Delhaize, moederbedrijf van Albert Heijn, heeft de omzet in het derde kwartaal zien groeien. In de Verenigde Staten, waar het supermarktconcern het grootste deel van zijn opbrengsten haalt, was volgens de onderneming sprake van solide prestaties.

Amerikaanse merken als Food Lion en Hannaford deden volgens topman Frans Muller goede zaken. Bij Stop & Shop was sprake van uitdagende marktomstandigheden, maar tonen de verkopen herstel. De totale Amerikaanse opbrengsten stegen bij gelijke wisselkoersen met 2 procent tot bijna 10,3 miljard euro.

In Nederland steeg de omzet met 4,4 procent tot ruim 3,6 miljard euro. Albert Heijn hield een even groot marktaandeel als een jaar geleden, wat volgens Ahold Delhaize een verbetering is ten opzichte van voorgaande periodes. Onlinewinkels als bol.com en ah.nl waren een belangrijke groeimotor, met een stijging van de online aankopen met bijna 31 procent.

In Belgiƫ was sprake van een kleine krimp als wordt gecorrigeerd voor een extra kalenderdag. De Belgische supermarktketen Delhaize won wel marktaandeel.

Al met al zette Ahold Delhaize een omzet van 16,7 miljard euro in de boeken. Dat is bij constante wisselkoersen 2,9 procent meer dan een jaar eerder. Het operationeel dikte 1,1 procent aan tot 679 miljoen euro. Onder de streep resteerde 453 miljoen euro, 1,6 procent minder dan een jaar eerder.

Ahold Delhaize handhaafde de verwachtingen voor heel het jaar. De onderneming verwacht dat de onderliggende winstgevendheid iets lager is dan vorig jaar. Dat komt volgens het Nederlands-Belgische bedrijf door stakingen eerder in het jaar in de Verenigde Staten.