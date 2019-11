Ondertekening handelsdeal mogelijk later

De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping voor de ondertekening van een voorlopige handelsdeal vindt mogelijk later plaats dan gepland. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen rond Trump.

De handtekeningen zouden aanvankelijk halverwege deze maand worden gezet tijdens een inmiddels geschrapt congres in Chili. Sinds de annulering wegens binnenlandse onrust in Chili wordt naarstig gezocht naar een nieuwe locatie. Ook aan de voorwaarden van de deal wordt nog geschaafd.

De bron zei verder dat het ook nog mogelijk is dat de zogenoemde eerste fase van de deal er helemaal niet komt, maar de kans op wél een akkoord zou groter zijn dan de kans op geen akkoord.

Voor de alternatieve locatie worden tal van opties genoemd, onder meer in Europa en Azië. Zo zou worden gekeken naar plekken in Zweden en Zwitserland. De Amerikaanse staat Iowa is inmiddels afgevallen.

Van Chinese zijde wordt aangestuurd op het intrekken van meer invoerheffingen op Chinese goederen. Die eisen voor een bredere deal zouden echter geen gevolgen hebben voor de kansen op een voorlopige deal, die beperkter van opzet is. In Peking wordt volgens de bron ook rekening gehouden met de afzettingsprocedure tegen Trump die druk zet op de president.