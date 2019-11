Vakbond wil staking Air France om pensioen

De Franse vakbond FO wil dat personeel van Air France meedoet aan een landelijke staking in december. Daarmee willen de bonden protesteren tegen plannen van de Franse regering om het pensioensysteem op de schop te nemen.

De staking staat gepland op 5 december. Eerder riepen andere vakbonden bedrijven in sectoren als de energie en mijnbouw al op om die dag het werk neer te leggen.

Als het personeel van de luchtvaartmaatschappij daadwerkelijk gaat staken, dan is dat de eerste keer na een reeks werkonderbrekingen in het voorjaar en de zomer van vorig jaar. Toen lag het personeel van Air France met de leiding overhoop over salarissen.

Dat loongeschil leidde uiteindelijk tot het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac. Zijn voorstel voor een loonsverhoging, waarmee hij de vakbonden buitenspel probeerde te zetten, werd weggestemd door het personeel. Daarop besloot hij op te stappen. Uiteindelijk werd de Canadees Ben Smith benoemd als zijn opvolger.

Door de stakingen leed Air France vorig jaar een flink verlies. De in totaal vijftien stakingsdagen waren goed voor een kostenpost van circa 400 miljoen euro.