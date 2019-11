Vattenfall zet stap met windpark Flevoland

Energiebedrijf Vattenfall heeft van de Raad van State groen licht gekregen voor de aanpak van windpark Windplanblauw in Flevoland, waar 61 nieuwe windturbines de 74 bestaande windmolens moeten vervangen. Door een positieve uitspraak van de hoogste bestuursrechter op woensdag zijn volgens Vattenfall de belangrijkste vergunningen onherroepelijk.

Per 2022 moeten de nieuwe turbines stroom opwekken voor 400.000 huishoudens. Daarmee zijn de nieuwe grotere molens vier keer effectiever dan de huidige turbines. In 2021 moet begonnen worden met de bouw van de installaties. De aanbesteding voor de grondwerkzaamheden, bekabeling en de inkoop van de windmolens is inmiddels gestart. Vattenfall werkt bij de realisatie van het windpark samen met SwifterwinT, een cluster van bewoners, bedrijven en turbine-eigenaren.

Klagers trokken aan de bel omdat de “te grote” molens te dicht bij verschillende dorpskernen in Flevoland komen te staan. Bewoners vrezen onder meer horizonvervuiling, slagschaduwen en geluidsoverlast.