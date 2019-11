Winkels gaan voor leefbaar loon bananenboer

Veertien supermarktketens gaan zich inzetten voor een leefbaar loon voor bananenboeren. Zij gaan meer betalen voor de bananen die ze afnemen, beloven ze in een convenant. De lonen die arbeiders in de bananenteelt nu nog krijgen, zijn vaak niet voldoende om van rond te komen.

Het gat tussen dat gangbare loon en een leefbaar loon moet binnen vijf jaar met driekwart verkleind zijn. Vanaf 2021 moet dat ieder jaar met minimaal 10 procent verbeteren. Dat er niet wordt gemikt op 100 procent heeft te maken met het feit dat de Nederlandse supermarkten niet de enige afnemers zijn op de plantages. Als die andere kopers niet ook meer gaan betalen, is het volledig dichten van de kloof niet haalbaar.

De deelnemende supermarkten en groothandels als Albert Heijn, Coop, Jumbo, Plus, Sligro en Spar hebben een flink deel van de fruitmarkt in handen. Ook branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ondertekent het convenant. Opvallende afwezigen zijn supermarktketens Lidl, Aldi en Dirk. Die kunnen eventueel in een later stadium alsnog aansluiten.

Het convenant wordt ondersteund door IDH, dat zich inzet voor duurzamere handel. Die organisatie maakt ook een calculator waarmee het leefbare loon kan worden berekend.