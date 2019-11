‘Deutsche Bahn ziet af van verkoop Arriva’

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn ziet af van de verkoop van openbaarvervoersbedrijf Arriva. Het in verschillende Europese landen waaronder Nederland actieve bedrijf zou minder opbrengen dan waar Deutsche Bahn op hoopte, schrijft het Duitse persbureau DPA op basis van ingewijden.

De eerste berichten over een verkoop van Arriva kwamen eind vorig jaar naar buiten. Toen werd gemeld dat de dochteronderneming 3,5 à 4 miljard euro zou kunnen opbrengen. De afgelopen tijd werd van verschillende investeerders gemeld dat ze interesse zouden hebben in Arriva.

Behalve een verkoop zou Deutsche Bahn ook een beursgang in Amsterdam overwegen. Het is onduidelijk of die mogelijkheid nu ook van tafel is.