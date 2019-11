Directeur Centric moet zijn baan terugkrijgen

Eigenaar Gerard Sanderink van IT-bedrijf Centric moet het op non-actief gestelde directielid Pieter van der Stoel zijn baan teruggeven. Dat heeft de kantonrechter in Gouda donderdag bepaald.

Volgens Sanderink was er sprake van een vertrouwensbreuk waardoor Van der Stoel niet langer zijn functie als directeur detachering zou kunnen uitoefenen. Van der Stoel spande een kort geding aan tegen Sanderink omdat zijn functioneren nooit in twijfel was getrokken en recent nog het vertrouwen in hem was uitgesproken. De rechter ging daar in mee.

De rechter geeft Centric drie dagen de tijd om Van der Stoel zijn plek terug te geven. Als Sanderink en het bedrijf niet aan die eis tegemoetkomt, moet een dwangsom van 1000 euro per dag worden betaald met een maximum van 100.000 euro.