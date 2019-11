Eurogroep akkoord met Duitse ECB-bestuurder

De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) stemmen in met de voordracht van de Duitse hoogleraar financiële economie Isabel Schnabel als lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Schnabel is door de Duitse regering voorgesteld als opvolgster van Sabine Lautenschläger bij de bank in Frankfurt.

Voor de benoeming moeten de ECB en het Europees Parlement eerst nog worden geraadpleegd, daarna moeten de Europese regeringsleiders de voordracht formeel goedkeuren. Dat zou in december op hun Top in Brussel kunnen gebeuren.

De 48-jarige Schnabel werkt sinds 2014 als economisch adviseur van de regering van bondskanselier Angela Merkel. Ze is de enige kandidaat voor de vrijgekomen post.

Lautenschläger stapte per 31 oktober, ruim voor het einde van haar termijn, onverwacht op, gelijk met ECB-voorzitter Mario Draghi wiens mandaat er wel op zat. Het was bekend dat ze kritisch was over het ruimhartige monetaire beleid van haar baas. Hij regelde vlak voor het aantreden van de nieuwe ECB-president Christine Lagarde nog een nieuw stimuleringspakket.