EU-verdrag met Singapore gaat deze maand in

Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Singapore wordt 21 november van kracht. De EU-ministers van Financiën hebben dit besluit in Brussel aangenomen. Het verdrag, dat vorig jaar werd getekend en begin dit jaar is goedgekeurd door het Europees Parlement, maakt binnen vijf jaar een einde aan vrijwel alle douanetarieven behalve enkele voor visserij- en verwerkte landbouwproducten.

Volgens de Finse minister Ville Skinnari zal het verdrag leiden tot een “bloeiende handel voor grote en kleine bedrijven”. Finland is tijdelijk EU-voorzitter. Allerlei belemmeringen voor het dienstenverkeer inclusief banken zijn opgeruimd. Ook krijgen Europese bedrijven meer kansen bij aanbestedingen.

Singapore is in de regio veruit de grootste handelspartner van de EU. Na Japan en Hongkong is Singapore de derde grootste Aziatische investeerder in de EU.

Naast het handelsverdrag zijn de EU en Singapore ook overeengekomen dat geschillen tussen buitenlandse investeerders en overheden over bijvoorbeeld arbeids- en milieu-eisen zullen worden beslecht door speciale investeringsrechtbanken. Dat investeringsdeel moet door de parlementen van alle EU-landen worden goedgekeurd.