Online Klik wint voor de derde keer prestigieuze ondernemersprijs FD Gazellen

Deze week vond de uitreiking van de FD Gazellen Awards plaats, dé award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland, voor regio Zuid-Nederland in Den Bosch. De FD Gazellen Awards is een initiatief van het Financieel Dagblad en wordt elk jaar georganiseerd. Online Klik mocht voor de derde keer op rij de FD Gazellen Award in ontvangst nemen. Afgelopen drie jaar groeide de omzet van het bedrijf met ongeveer 90 procent.

Bij de selectie hanteerde het FD ook dit jaar weer extra zware criteria. Groei in omzet en groei in personeel zijn onder andere criteria die meewegen. Bedrijven moeten in ieder geval drie jaar aaneengesloten een omzetgroei van tenminste 20 procent per jaar behalen, financieel gezond zijn, een positief nettoresultaat hebben en aan nog vele andere criteria voldoen. Daarnaast weegt het FD cijfers van vele bedrijven af, maar alleen de snelst groeiende bedrijven worden genomineerd.

Online marketing bureau Eindhoven

De oprichter van het online marketing bureau in Eindhoven, Daniëlle van Essen, was aanwezig bij het evenement en tevens gevraagd als spotlightspreker. De kern van haar verhaal: “Wil je groeien, dan moet je keuzes maken. Als ondernemer moet je soms moeilijke keuzes kunnen maken. Soms moet je een stap terug durven zetten, om vervolgens twee stappen vooruit te doen”, aldus Van Essen.

Online Klik is opgericht in januari 2014 en is in bijna zes jaar tijd uitgegroeid tot een succesvol Online Marketing bureau met 16 werknemers. Afgelopen drie jaar groeide de omzet van het bedrijf met ongeveer 90 procent en dat is de reden dat Online Klik voor de derde keer op rij de award in ontvangst mocht nemen. Ook mede dankzij een belangrijke keuze die de oprichter twee jaar geleden nam voor haar bedrijf. Door meer ààn haar bedrijf te werken in plaats van ín haar bedrijf groeide de organisatie in 2018 explosief. Naast de groei in nieuwe klanten traden er ook veel nieuwe consultants in dienst.

Optimaal resultaat nastreven

Online Klik helpt bedrijven in het beter vindbaar te worden in Google door middel van onder andere Google Ads en SEO, met als doel om meer omzet of leads uit de website te genereren. Het bedrijf is zowel door Google (Google Premier Partner) als Microsoft (Bing Partner) gecertificeerd als Online Marketing bureau en is tevens Channable- en AdCalls Partner. Online Klik blijft dag in dag uit het optimale resultaat voor haar klanten nastreven. Dit is een belangrijke reden dat ze een award als deze hebben gewonnen.

Het bedrijf is heel trots dat ze de award weer gewonnen hebben. Naast een recente nominatie voor de Dutch Search Awards (een inhoudelijke vakprijs) betekent dit dus dubbelfeest.