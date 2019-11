Het Amerikaanse kledingbedrijf Gap Inc. ziet zijn topman Art Peck per direct vertrekken. Hij wordt op tijdelijke basis opgevolgd door Robert Fisher, de zoon van de oprichters van de onderneming.

Gap bevindt zich in een opsplitsingsproces. Het ene bedrijf zal bestaan uit het merk Old Navy. In de andere onderneming, waarvoor de tijdelijke naam NewCo is, komen grote merken als Gap en Banana Republic en kleinere als Athleta, Intermix en Hill City.