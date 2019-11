Alibaba richting records op Singles Day

De Chinese webwinkelreus Alibaba is maandag hard op weg om tijdens Singles Day nieuwe verkooprecords in de boeken te zetten. Tot en met 16.00 uur plaatselijke tijd was sprake van ruim 30 miljard dollar aan omzet, waar het vorige record voor heel de dag op bijna 31 miljard dollar stond.

Nog geen twee minuten na middernacht was al voor meer dan 1 miljard dollar aan goederen besteld. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua werden tot wel 544.000 bestellingen per seconde gedaan.

Singles Day werd in de jaren negentig bedacht door vier studenten, als tegenhanger van Valentijnsdag. Het is de dag waarop Chinezen cadeautjes kopen voor zichzelf en anderen om te vieren dat ze vrijgezel zijn. Vanaf 2009 is het een koopfestijn op internet geworden. In dat jaar begon Jack Ma, de oprichter van Alibaba, 11 november te gebruiken om mensen naar zijn internetwinkels te lokken met aanbiedingen.

De speciale feestdag werd ook dit jaar met een grote tv-show afgetrapt. Dit jaar verscheen zangeres Taylor Swift als eregast. Veel consumenten stellen grote aankopen zoals elektronica uit om te profiteren van de kortingen op 11 november.