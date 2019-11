Voormalig topman Uber verkoopt groot belang

Voormalig topman en medeoprichter van Uber Travis Kalanick heeft een flink deel van zijn belang in het bedrijf achter de taxi-app verkocht. Dat blijkt uit documenten van de beurstoezichthouder in de Verenigde Staten.

Kalanick verkocht bijna 20 procent van zijn aandelen voor een bedrag van 547 miljoen dollar. De verkoop vond vorige week plaats na het aflopen van een zogeheten lock-upperiode waarin bepaalde aandeelhouders geen aandelen mogen verkopen. De waarde van Uber op de beurs kreeg toen een tik doordat er in één keer veel meer stukken dan normaal op de markt kwamen.

Nu blijkt dat Kalanick een deel van zijn aandelen te gelde heeft gemaakt. Kalanick stond van 2010 tot 2017 aan het hoofd van Uber. Hij legde zijn functie neer na kritiek op de bedrijfscultuur bij het bedrijf, waaronder beschuldigingen dat hij niets zou hebben gedaan met meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij is nog wel in dienst bij Uber.