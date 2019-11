‘WeWork wil topman van T-Mobile’

WeWork probeert de topman van T-Mobile USA, John Legere, te verleiden tot een overstap naar de in zwaar weer belande aanbieder van kantoorruimte en flexwerkplekken. Dat meldt The Wall Street Journal.

Het is nog niet duidelijk of WeWork tot een akkoord kan komen met Legere en zijn huidige werkgever. WeWork is op zoek naar een nieuwe topman, sinds medeoprichter Adam Neumann het veld moest ruimen na kritiek op zijn functioneren in aanloop naar een uiteindelijk afgeblazen beursgang.

Aanvankelijk werd de waarde van WeWork bij een eventuele beursgang geschat op zo’n 47 miljard dollar. Nadat allerlei lijken uit de kast waren gekomen die investeerders wegjoegen, was dat nog maar ongeveer 8 miljard dollar.