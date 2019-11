Grote ontslagronde bij e-sigaretmaker Juul

De controversiële maker van e-sigaretten Juul Labs snijdt flink in de kosten en zet om die reden 650 mensen op straat. Juul en de vapingindustrie als geheel zijn in opspraak geraakt na mysterieuze gezondheidsproblemen bij klanten, veelal jongeren en scholieren. In Europa is Juul officieel niet toegestaan vanwege het hoge nicotinegehalte.

Het vapingbedrijf wil 1 miljard dollar besparen door afscheid te nemen van 15 procent van het totale personeelsbestand. Ook wordt een streep gezet door grootse uitbreidingsplannen, waardoor voorlopig geen nieuwe mensen worden aangenomen. Het reclamebudget en de geldpot voor lobby-activiteiten worden eveneens versoberd.

Bij vapen worden vaak smaakjes toegevoegd aan tabaksproducten. Onlangs stopte Juul met zijn populairste smaken mint en mango, nadat uit onderzoek naar voren was gekomen dat deze vooral bij scholieren in de smaak vielen. Veel van deze jongeren waren daarvoor nog geen nicotinegebruikers.