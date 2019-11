Kledingbedrijven publiceren productielocaties

Verschillende Nederlandse kledingbedrijven maken hun internationale toeleveringsketens openbaar. Ze ondertekenden donderdag een “internationale belofte” om meer openheid van zaken te geven.

De zogeheten Transparency Pledge werd in 2017 in het leven geroepen door Schone Kleren Campagne en acht andere internationale vakfederaties en mensenrechtenorganisaties. Behalve HEMA tekenden ook Marlies Dekkers, WE Fashion, Alchemist, Kings of Indigo, Okimono en Schijvens Mode het document. Eerder hadden G-Star en Zeeman dat al gedaan.

“Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling, het werd hoog tijd dat ook Nederlandse kledingmerken transparant worden wat betreft hun productielocaties”, aldus Suzan Cornelissen van Schone Kleren Campagne. De organisatie noemt de kledingindustrie een van de meest geglobaliseerde bedrijfstakken ter wereld. Ze laat haar producten maken in landen als India, Bangladesh en Cambodja om kosten te besparen. In deze landen zijn leefbare lonen en veilige arbeidsomstandigheden voor de fabrieksarbeidsters niet gewaarborgd.

“Juist daarom is het zo belangrijk dat bedrijven die ervoor kiezen om in deze landen te produceren er ook voor zorgen dat mensenrechten en arbeidsrechten worden nageleefd”, legt Cornelissen uit. De Schone Kleren Campagne dringt er op aan dat het voor westerse bedrijven wettelijk verplicht wordt om aan te tonen dat zij mensenrechten, vrijheid van vakvereniging en leefbare lonen naleven bij het produceren van kleding in deze landen. “Transparantie is een belangrijke eerste stap in de goede richting”, voegt ze toe.