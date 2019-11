ABN AMRO zakt op lager Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Beleggers verwerkten uitspraken van president Donald Trump, die geen nieuwe details gaf over de aanstaande handelsdeal met China. Trump dreigde daarnaast met hogere tarieven als Peking niet akkoord gaat. Op het Damrak werd ABN AMRO lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de min op 598,16 punten. De hoofdindex bereikte een dag eerder voor het eerst sinds 24 mei 2001 de 600 puntengrens. De MidKap daalde 0,4 procent tot 901,06 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

ABN AMRO zakte ruim 2 procent bij de hoofdfondsen. De bank zag de kwartaalwinst sterker dalen dan verwacht, maar wist de rente-inkomsten stabiel te houden ondanks het ongunstige renteklimaat. ABN AMRO beloofde geen negatieve spaarrente in rekening te brengen voor tegoeden tot 100.000 euro. De bank denkt verder dat er verdere actie nodig is om aan alle regelgeving rond witwassen te voldoen.

Van Kiadis Pharma was nog geen openingskoers bekend. Het biotechnologiebedrijf kondigde aan per direct te stoppen met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel. Het middel was bedoeld voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiƫnten. NIBC verlaagde het advies naar verkopen. Kiadis verloor sinds eind mei tot woensdag al 80 procent van zijn beurswaarde.