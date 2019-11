‘Datacenters moeten flink efficiënter worden’

Zonder verder ingrijpen rijst het stroomgebruik van datacenters komend decennium de pan uit. Het economisch bureau van ING stelt dat datacenters en bijbehorende communicatienetwerken en apparaten nog flink efficiënter moeten worden om de uitstoot van CO2 te beperken.

In 2030 zijn de wereldwijde digitale datastromen naar verwachting meer dan twintig keer zo groot als die in 2018. Dit komt bijvoorbeeld doordat meer mensen in Azië en Afrika toegang krijgen tot internet, bedrijven meer data verzamelen en bewerken en er meer gebruik wordt gemaakt van clouddiensten.

ING verwacht dat de elektriciteit die nodig is voor al die data komende jaren zal verdubbelen. “De sector staat voor een forse uitdaging”, zegt sectorbankier Dirk Visser van ING. Hij doelt bijvoorbeeld op de inzet van efficiëntere apparatuur en het uitfaseren van oudere generaties van mobiele netwerken.

Om de uitstoot van CO2 te beperken, is waarschijnlijk ook de inzet van hernieuwbare energie nodig. Visser stelt dat de telecomsector extra groene opwekkingscapaciteit zou kunnen stimuleren door stroomcontracten voor de lange termijn aan te gaan voor de afname van een vaste hoeveelheid hernieuwbare energie.