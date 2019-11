‘Kink in kabel bij onderhoud VS en China’

De gesprekken tussen de Verenigde Staten en China om een einde te maken aan de handelsoorlog lijken moeizaam te verlopen. Ingewijden weten aan The Wall Street Journal te melden dat de handelsdelegaties het onder meer niet eens kunnen worden over de aanschaf van landbouwproducten.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak eerder van een Chinese belofte om voor 50 miljard dollar aan sojabonen, varkensvlees en andere producten uit de VS in te slaan. China lijkt wantrouwend om een numerieke verplichting in de overeenkomst te zetten. Peking wil naar verluidt vooral voorkomen dat de deal naar buiten toe vooral gunstig oogt voor de VS.

Volgens de krant zouden Chinese ambtenaren hebben gerept over het stopzetten van de inkopen op het moment dat de situatie tussen de landen weer minder wordt.