Nikkei lager na toespraak Trump

De Japanse effectenbeurs is woensdag lager gesloten. Beleggers reageerden teleurgesteld op de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump en besloten winst te nemen na de recente sterke opmars. Trump vertelde weinig nieuws over de handelsdeal met China en herhaalde slechts dat de Verenigde Staten en China dicht bij het tekenen van de “eerste fase” van een akkoord zijn. Ook dreigde hij met hogere tarieven als China niet tekent.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 0,9 procent de dag uit op 23.319,87 punten. Nissan daalde 0,5 procent na een verlaging van de winstverwachting voor het hele jaar. De Japanse autofabrikant heeft de zaken nog altijd niet goed op de rit, ondanks flinke kostenbesparingen en het schrappen van duizenden banen. Fujifilm steeg 6,3 procent dankzij sterke kwartaalcijfers van de Japanse maker van filmmateriaal en camera’s.

In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds 2,2 procent kwijt door het toenemende geweld bij de anti-regeringsprotesten in de stad. De Chinese internetreus Tencent noteerde 0,7 procent lager voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers. De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,8 procent in de min onder aanvoering van de Australische banken.