Rabobank en ING beloven niks over spaarrente

De banken rekenen aan diverse grote zakelijke klanten wel al langer een negatieve rente. Bij ABN AMRO en ING moeten ook mensen met zeer grote bedragen op hun bankrekening rente betalen over het geld dat ze bij de bank stallen. Gewone spaarders hebben in Nederland bij Evi van Lanschot en Triodos Bank te maken met een spaarrente van nul.

ABN AMRO beloofde eerder op de dag geen negatieve spaarrente te zullen rekenen voor tegoeden tot 100.000 euro. Dit vrijwaart circa 95 procent van de klanten van de bank. Het financiĆ«le concern is de enige van de drie grootbanken die met zo’n harde toezegging komt.

“Een negatieve spaarrente is ongewenst, laat dat duidelijk zijn. We zullen er alles aan doen om dit te voorkomen”, benadrukt een woordvoerster van Rabobank. Volgens haar kan de spaarrente evenwel niet los gezien worden van bredere economische ontwikkelingen. Door de lage rente op de kapitaalmarkten gaan de spaarrentes bij banken al een hele tijd omlaag.

Rabobank is niet van plan om de spaarrente onder nul te brengen voor gewone spaarders. Maar de bank wil hier geen garanties over afgeven voor de komende jaren. ING doet met betrekking tot de spaarrente geen uitspraken “over toekomstige ontwikkelingen”.

