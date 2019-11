Succes Disney+ stuwt aandeel

Het aandeel van entertainmentconcern Walt Disney maakte woensdag een sprong op Wall Street van ruim 7 procent. Vooral opmerkingen over het succes van streamingdienst Disney+ deden het aandeel goed.

Daags na de lancering van Disney+ hebben zich al meer dan 10 miljoen mensen zich aangemeld. Bij de lancering van de plannen in april zei Disney tegen 2024 te mikken op 60 miljoen tot 90 miljoen abonnees. De dienst werd dinsdag gelanceerd in de VS, Canada en Nederland. Dat ging niet zonder slag of stoot. Disney weet technische problemen aan een hoger dan verwachte vraag.

Disney+ kost in Nederland 6,99 euro per maand en bevat ongeveer 500 films en 7500 tv-afleveringen uit de entertainmentcatalogus van het bedrijf. Daarnaast heeft de dienst ook nieuwe programma’s. Disney is niet van plan om iedere keer updates te geven over de klantenaanwas. Dat doet het bedrijf bij de gebruikelijke kwartaalrapportages.