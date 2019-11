Verzet tegen ontslagen Tata Steel in Nederland

Personeel van Tata Steel in Nederland moet bij aanstaande reorganisatieplannen niet opdraaien voor problemen van de staalfabrikant in het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de ondernemingsraad (or) van Tata Steel Nederland aan medewerkers. De personeelsvertegenwoordiging zal zich hevig verzetten als ingrepen ten koste gaan van banen bij het voormalige Hoogovens in IJmuiden.

De Nederlandse personeelsvertegenwoordiging vindt dat Tata Steel jarenlang heeft nagelaten om structureel orde op zaken te stellen bij Britse onderdelen, die al jaren verlieslatend zouden zijn. De or vindt het daarom “onacceptabel” als werknemers in Nederland daar de dupe van worden en hun werk verliezen.

Eerder dit jaar werd bekend dat het Indiase Tata Steel werkt aan een plan voor kostenbesparingen bij zijn Europese activiteiten. Diverse media meldden vorige maand op basis van gelekte documenten dat Tata Steel Europe in totaal 830 miljoen euro moet besparen. De or houdt er rekening mee dat in Europa circa 2500 arbeidsplaatsen verloren gaan. Tata Steel zelf liet alleen weten dat banenverlies waarschijnlijk is. Eind deze maand informeert het concern de Europese ondernemingsraden over details van zijn reorganisatieplannen.