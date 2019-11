Wall Street opent licht in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine minnen aan de handel begonnen. Beleggers kijken uit naar een speech van president Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres. Daarin wordt vooral gelet op aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Verder verwerkten de markten nieuwe inflatiecijfers.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 27.669 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent naar 3085 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8466 punten.

Powell verschijnt woensdag en donderdag in het Congres om uitleg te geven over het monetaire beleid. De centrale bank heeft de rente dit jaar drie keer verlaagd om zo de economie te stimuleren. De Fed heeft gehint op een pauze dit jaar in verdere rentestappen. Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de inflatie in de VS in oktober als verwacht licht steeg tot 1,8 procent op jaarbasis, van 1,7 procent een maand eerder.

Bij de bedrijven steeg Tesla 1,5 procent, na de aankondiging door topman Elon Musk dat de eerste Europese ‘gigafabriek’ van de automaker in Duitsland komt te staan, in de omgeving van Berlijn. Daarnaast kreeg het bedrijf toestemming van de Chinese overheid om massaproductie te beginnen bij zijn fabriek bij Shanghai.

Verder heeft het in New York genoteerde Chinese internetconcern Alibaba (min 1,3 procent) een aanvraag ingediend voor een tweede notering in Hongkong. Farmaceut Abbott benoemde een nieuwe topman per eind maart volgend jaar. Het aandeel verloor 0,7 procent.