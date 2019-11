Duurdere yen drukt op Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met verlies geëindigd. De stemming werd gedrukt door berichten dat de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China moeizaam lijken te verlopen. De onzekerheid zorgde voor een stijging van de Japanse yen, die als een veilige haven wordt beschouwd. Ook viel de groei van de Japanse economie tegen.

De Nikkei in Tokio sloot 0,8 procent lager op 23.141,55 procent. De Japanse economie groeide in het derde kwartaal met 0,2 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groei met 0,9 procent. De Japanse automakers die veel omzet halen uit het buitenland kampten met de duurdere yen. Nissan zakte 3,5 procent en Honda verloor 2,2 procent. Toshiba stond vlak. Het Japanse technologiebedrijf boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht.

Internetbedrijf Z Holdings dikte bijna 17 procent aan. Het voormalige Yahoo Japan voert fusiegesprekken met brachegenoot Line Corp. Techinvesteerder SoftBank, die bijna de helft van de aandelen Z Holdings bezit, won 0,3 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent in de min. De Chinese internetreus Tencent verloor meer dan 2 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Cathay Pacific Airways daalde 0,5 procent. De luchtvaartmaatschappij uit Hongkong heeft veel last van de aanhoudende protesten in de stad en gaf een nieuw winstalarm.

De beurs in Shanghai klom 0,3 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese industriële productie en de winkelverkopen vorige maand minder sterk zijn gestegen dan verwacht. In Seoul won de Kospi 0,2 procent en de Australische All Ordinaries eindigde 0,6 procent hoger.