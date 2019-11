FNV: te veel mensen merken niets van groei

Te veel mensen merken niets van de aanhoudende economische groei en de gunstige arbeidsmarkt. Dat zegt vakbond FNV in een reactie op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bond maakt zich onder meer zorgen om de mensen die moeite hebben met het vinden van een baan. Daarnaast zien volgens de FNV veel werknemers al jaren geen groei in hun inkomen. Het huidige wettelijk minimumloon is te laag om van rond te komen. Daarom moet dit omhoog naar 14 euro per uur binnen drie jaar.

De FNV merkt ook op dat werkgevers nog steeds gretig gebruik maken van “het grote scala aan flexconstructies”, die er volgens de bond op gericht zijn om werk zo goedkoop mogelijk te maken. Vakbond CNV sprak eerder van een kentering op de arbeidsmarkt, wijzend op de stijgende werkloosheid. “Hopelijk is dit geen voorbode van een nieuwe golf van werkloosheid”, aldus die bond.