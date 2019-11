Sports Illustrated brengt aantal edities terug

Het Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated, bekend van zijn speciale bikini-editie en de jaarlijkse verkiezing voor sporter van het jaar, gaat het aantal edities terugbrengen. Het magazine wordt vanaf volgend jaar maandelijks in plaats van twee keer per maand uitgegeven. De bikini-editie blijft een aparte oplage, samen met de andere vier speciale uitgaven.

Het blad zal verder worden geprint op dikker papier en het wordt duurder. Ook zal de inhoud minder op recent nieuws inspelen en meer een langetermijnkarakter krijgen. In 2015 verscheen Sports Illustrated nog elke week. Vorig jaar ging het tijdschrift over naar twee keer per maand.