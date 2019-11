Winstdaling voor verzekeraar NN Group

Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft het afgelopen kwartaal minder winst in de boeken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het concern liep het resultaat bij de levensverzekeringen in Nederland terug. Over de gehele linie ging het wel goed, benadrukt het beursgenoteerde bedrijf.

Het operationeel resultaat zakte tot 453 miljoen euro, van 463 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar. Onder de streep hield NN Group 515 miljoen euro over, waar een jaar eerder een nettowinst van 788 miljoen euro in de boeken ging.

Bij het Nederlandse schadebedrijf, de Europese verzekeringentak, Japan Life en de bankactiviteiten werden wel goede zaken gedaan. Volgens het bedrijf was sprake van 17 miljoen euro aan verdere kostenbesparingen. De kapitaalbuffer (Solvency II) verbeterde tot 217 procent.

NN Group heeft daarnaast besloten om met ingang van volgend jaar over te stappen van kwartaal‐ naar halfjaarlijkse rapportage van de resultaten. “Dit past beter bij het langetermijnkarakter van onze activiteiten”, aldus de onderneming.