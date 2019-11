Amazon vecht mislopen contract Pentagon aan

Techreus Amazon vecht de beslissing van het Pentagon aan om een omvangrijke opdracht te gunnen aan concurrent Microsoft. Volgens Amazon heeft het bedrijf door politieke spelletjes nooit een eerlijke kans gehad het JEDI-contract (Joint Enterprise Defense Infrastructure) met een waarde tot wel 10 miljard dollar binnen te hengelen. Daarom stapt Amazon nu naar de rechter.

Juridische experts en analisten hielden al rekening met deze stap van Amazon, toen het ministerie van Defensie de opdracht vorige maand aan Microsoft gunde. Bekend is dat de Amerikaanse president Donald Trump geen fan is van Amazon-baas Jeff Bezos. Trump had het Amazon-bod voor de opdracht eerder openlijk bespot en de gunning uitgesteld. De president zei klachten te hebben gekregen van andere bedrijven.

Voor kenners gold de poging van Amazon om het JEDI-contract, waarbij het Pentagon wordt onderworpen aan een digitaal moderniseringsproces, juist als bijzonder kansrijk. Vooral omdat Amazon Web Services ook al geclassificeerde servers voor de CIA levert.