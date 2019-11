Beurzen in New York openen met winsten

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer iets beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 27.870 punten. De brede S&P 500 won ook 0,3 procent, tot 3107 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq ging met 0,4 procent omhoog naar 8515 punten.

Het optimisme over een handelsdeal lijkt weer wat terug te keren. De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross sprak over de laatste fase in de onderhandelingen, maar waarschuwde wel dat de nieuwe invoertarieven op Chinese goederen, die op 15 december gepland staan, alsnog kunnen ingaan. Ook economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow stelde dat de twee grootmachten er bijna uit zijn.

Toeleverancier aan de chipsector Applied Materials kreeg de handen van beleggers duidelijk op elkaar met positieve verwachtingen voor het lopende kwartaal. Dat zou een signaal kunnen zijn dat de zwakte in de chipmarkt ten einde komt. Het aandeel steeg meer dan 7 procent. Producent van chips en grafische kaarten Nvidia opende eveneens de boeken en won in de eerste handelsminuten 0,6 procent.