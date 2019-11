Kudlow: VS dicht bij deal met China

De Verenigde Staten en China naderen een definitief akkoord over de eerste fase van een handelsovereenkomst die een einde kan maken aan de handelsoorlog tussen beide landen. Dat zei de belangrijke economieadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow.

Volgens de topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump wordt er nu dagelijks gebeld door onderhandelaars uit de VS en China. “We komen dichtbij. De sfeer is goed”, zei Kudlow na een bijeenkomst in Washington. Hij sprak over de “laatste loodjes”.

Trump kondigde enige tijd geleden al aan dat er overeenstemming was bereikt over een eerste deel van een akkoord met China. Peking was minder stellig en sindsdien wordt nieuws over de onderhandelingen op de financiƫle markten weer op een goudschaaltje gewogen. Een geplande ondertekening van het deelakkoord in Chili werd overigens geannuleerd, maar dat kwam doordat de conferentie waar dat zou gebeuren werd geschrapt.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel stelde dat het terugdraaien van sommige Amerikaanse importtarieven cruciaal is voor het bereiken van een overeenkomst. “De handelsoorlog begon met het instellen van importheffingen en zal moeten eindigen met het intrekken van deze aanvullende heffingen”, zei een woordvoerder van het ministerie volgens zakenzender CNBC.

HIj ging niet in op berichten van eerder deze week dat de onderhandelingen zouden zijn vastgelopen. Die kink in de kabel zou te maken hebben met de Chinese weigering om aantallen op papier te zetten in afspraken over grotere aankopen van Amerikaanse landbouwproducten, een belangrijk twistpunt.

In de handelsstrijd met de Europese Unie zou Trump nog geen beslissing hebben genomen over het instellen of vertragen van nieuwe importheffingen op auto’s uit de EU. De president zou adviezen daarover bestuderen.