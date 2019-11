Nederlandse topman vertrekt bij Audi

De Nederlandse topman Bram Schot van Audi wordt met ingang van april vervangen door de Duitser Markus Duesmann. Dat heeft de automaker officieel bekendgemaakt.

Er gingen onlangs al berichten dat Schot zijn plek zou moeten afstaan. Hij staat sinds de zomer van 2018 aan het roer bij Audi. Hij nam destijds de taken over van de gearresteerde Rupert Stadler die verdacht wordt van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels.

De 58-jarige Nederlander kwam in 2011 in dienst van Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Hij begon zijn loopbaan bij ABN AMRO en stapte vervolgens over naar Daimler waar hij diverse functies bij onder meer Mercedes-Benz bekleedde.

Sinds de arrestatie van Stadler werd Duesmann al genoemd als beoogd vervanger bij Audi. Maar hij zou vanwege bepaalde concurrentieclausules uit zijn oude contract bij BMW niet meteen aan de slag gekund hebben bij rivaal Audi.

Volgens Audi gaan Schot en het autobedrijf met wederzijdse instemming uit elkaar. Hij wordt bedankt voor zijn leiderschap in een voor Audi kritieke fase. Het automerk kreeg eerder een flinke deuk door het sjoemeldieselschandaal bij Volkswagen.