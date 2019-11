Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie

De Zweedse bank SEB was vrijdag een opvallende daler op de beurs in Stockholm. Beleggers schrokken van de link die werd gelegd door journalisten van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning tussen het financiële concern en de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten.

In die kwestie speelt Dankse Bank een grote rol. De Deense bank zou miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd via een filiaal in Estland.

Volgens SEB claimen de onderzoeksjournalisten informatie te hebben over de affaire die SEB aangaat. Het zegt niet te weten om welke informatie het gaat. Wel beloofde de bank dat het onmiddellijk actie zal ondernemen als er daadwerkelijk belastende informatie naar buiten komt.

Eerder bracht het onderzoeksprogramma al de link met Swedbank en de affaire aan het licht. De journalisten vonden verdachte transacties van die bank met tientallen entiteiten.